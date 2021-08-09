Причины трагедии: завершено расследование по делу о взрыве в доме на Позняках

Последствия взрыва. Фото: коллаж "Сегодня"
Закончилось досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц АО "Киевгаз" по факту взрыва в жилом доме на Позняках, который произошел 21 июня 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.
"Речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) в внутридомовом газопроводе вместо снятого счетчика газа", – говорится в сообщении.
Жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн. Это подтверждается выводами проведенных экспертиз.
Среди подозреваемых – первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.
Читайте также: Взрыв в Белогородке. Что говорят жильцы дома о мужчине, в чьей квартире "бахнуло"
"Действия сотрудников квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей", – добавляют в прокуратуре.
Подозреваемым в порядке ст. 290 УПК Украины объявили о завершении следствия и открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Что случилось 21 июня 2020 года
В жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, взорвался газ в десятиэтажном доме.
Авария произошла по адресу: улица Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. В тот день погибли пять человек.
Ранее мы писали, что:
- в результате этих нарушений 21 июня 2020 года произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех.
- в конце декабря прошлого года все 40 семей, квартиры которых оказались разрушены взрывом, получили право собственности на новое жилье.
Новости на эту же тему: