Припарковался рядом с автомобилями. В Киеве на парковку ТРЦ сел вертолет (видео)

Киевляне утверждают, что вертолет видят на этой парковке не в первый раз. / Фото: Коллаж: Сегодня

На улице Берковецкой на парковке возле ТРЦ LavinaMall киевляне заметили вертолет, который внезапно приземлился.

Видео разместил Telegram-канал Киев Оперативный, а сайт "Сегодня" узнал у полиции, что случилось.

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Горожане засняли видео с работающими лопастями вертолета на фоне припаркованных автомобилей.

"Не хило! Это что за вертолет такой сел на парковку ТРЦ LavinaMall? Так вообще можно было?", – говорится в подписи к видео.

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"Прилетел скупиться на черную пятницу"

В комментариях начали шутить на эту тему в попытках разгадать, кто же прилетел в ТРЦ. Основные предположения:

"Прилетел скупиться на черную пятницу".

"Это когда нет паспорта на общественный транспорт".

"Забыл у отца взять на покупку сертификата, а вертолет не забыл".

"Ребятам из Бердычева срочно в Лавину Молл нужно было за покупками".

Вертолет владельца "Эпицентра"?

Так пишут некоторые пользователи, утверждая, что недалеко от LavinaMall центральный офис "Эпицентра". Некоторые говорят, что вертолет там видят не первый раз.

"Это вертолет Гереги, недавно купил", – пишут пользователи.

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Что удалось узнать сайту "Сегодня"

В Департаменте муниципальной безопасности нам сообщи, что им ничего неизвестно о посадке вертолета.

"Так садиться нельзя", – сообщили нам в департаменте.

Киевляне предполагают, что возможно вертолет перевозил в больницу больного человека и ему пришлось сделать экстренную посадку.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили эту версию.

"Осуществлялась авиаперевозка больного. На линию 102 поступило сообщение, что в этом месте через 20 минут приземлиться вертолет, который перевозит больного человека. Попросили содействия", – сообщили нам в полиции Киева.

Там пока не смогли сказать, кого перевозил вертолет и почему он приземлился именно возле ТРЦ. Также в полиции не смогли пояснить кому именно принадлежит вертолет.

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