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Без света остались 16 домов. В Киеве "героиня парковки" заблокировала доступ к трансформатору (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 октября, 21:47
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Женщина поставила автомобиль на ручник и работники не смогли даже немного оттащить транспортное средство
Полиция ничего не смогла сделать
Полиция ничего не смогла сделать / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве "героиня парковки" заблокировала доступ к электроподстанции. 16 домов на Позняках остались без света и ремонтники не смогли устранить поломку.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой, 14. Хозяйка легковушки Chevrolet перекрыла своим авто двери электроподстанции.

Фото с места ЧП
Фото с места ЧП / Фото: Киев Оперативный

"Полиция ничего не смогла сделать: "Эвакуатор нет причины вызывать, она не мешает проезду автомобилей". Еще и на ручник поставила, оттолкать и оттянуть не получилось", – пишут в Сети.

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Так, 16 домов остались без света.

Будут ли заставлять платить за парковку во дворах

У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".

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Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.

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