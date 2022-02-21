Пришло тепло! Прогноз погоды в Киеве на 21 февраля

Киевлян порадует тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в понедельник, 21 февраля, будет теплой. В этот день в столице Украины осадков не прогнозируют. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве столбики термометров будут колебаться от +7 до +9 градусов. Ни дождя, ни снега в этот день ожидать не стоит. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, поскольку дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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