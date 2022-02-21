Прийшло тепло! Прогноз погоди у Києві на 21 лютого

Киян порадує тепло/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в понеділок, 21 лютого, буде теплою. Цього дня у столиці Україні опадів не прогнозують. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні в Києві стовпчики термометрів коливатимуться від +7 до +9 градусів. Ані дощу, ані снігу цього дня очікувати не варто. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?

Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

Читайте також