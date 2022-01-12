Пробки и сбой транспорта: что происходит на дорогах Киева

В столице проблемы с транспортом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве вечером 12 января задерживается движение троллейбусов, а также город парализовали пробки. Это связано как с плотным автомобильным трафиком по городу, так и с ДТП.
Об этом сообщает КП "Киевпастранс".
Движение троллейбусов
Задерживается движение троллейбусов №11 на ул. Заболотного, 142, по причине ДТП.
На место вызвана полиция.
Пробки в Киеве
Левый берег
На Бориспольской трассе небольшая пробка на кольце. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
Проспект Бажана относительно свободный.
Ситуация на мостах:
- Южный мост – небольшая пробка в начале моста в сторону левого берега.
- Дарницкий мост – свободен для передвижения.
- Мост Патона – затруднено движение в сторону левого берега.
- Мост Метро – нет пробок. Однако в сторону Левобережной движение стоит.
- Северный мост – нет пробок.
Правый берег
На Большой Окружной дороге и улице Академика Заболотного ДТП. Образовалась пробка.
В районе Софиевской Борщаговки и Вишневого также затруднено движение на Большой Окружной дороге.
На Брест-Литовском шоссе ДТП. Въезд и выезд из города по Житомирской трассе затруднен. Вся красная ветка метро "стоит".
Пробка также по трассе на въезде в Ирпень.
Центр
- На проспекте Лобановского небольшая пробка;
- Днепровский спуск весь "красный";
- Надднепрянское шоссе свободно для проезда;
- Саперно-Слободская перекрыта в обе стороны;
- на бульваре Дружбы народов стоит движение;
- на ул. Телиги пробка;
- бульвар Леси Украинки стоит в сторону центра;
- Воздухофлотский проспект перекрыт;
- также пробки на ул. Богатырская; ул. Глубочицкая; ул. Большая Житомирская; ул. Б. Хмельницкого
- на улице Крещатик местами "тянучки";
- на Бессарабской площади ДТП.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Ранее мы писали:
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
- В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.