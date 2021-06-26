Продовольственные ярмарки. В Киеве изменят движение общественного транспорта

Из-за ярмарок движение транспорта изменится на ул. Лесковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевской и ул. Татарской

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на выходных, 26 и 27 июня, из-за проведения продовольственных ярмарок изменят маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

Продовольственные ярмарки пройдут на ул. Лесковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевской и ул. Татарской.

Читайте также: В Киеве запретили продавать на рынках молоко и рыбу

Реклама

26 июня изменят движение транспорта:

автобус № 6 от Дарницкого площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и ул. Радунскую)

автобус № 61 от зал. пл. "Троещина" до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую)

троллейбус № 37А от ст. м. "Лесная" до ул. Лисковской по действующей трассе движения, далее – по трассе движения маршрута № 37;

автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорской – ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;

А 27 июня движение транспорта изменит автобус № 31. Он будет курсировать от ст. м. "Политехнический институт" к ул. Баггоутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Нагорная, далее по действующей трассе.

Движение по привычному маршруту восстановят около 18:00.



Ранее мы сообщали, что с понедельника, 21 июня, в Подольском районе Киева на два месяца перекроют улицу Андреевскую.