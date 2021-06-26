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Продовольственные ярмарки. В Киеве изменят движение общественного транспорта

26 июня, 11:45

Виктория Барановская

Из-за ярмарок движение транспорта изменится на ул. Лесковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевской и ул. Татарской

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на выходных, 26 и 27 июня, из-за проведения продовольственных ярмарок изменят маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

Продовольственные ярмарки пройдут на ул. Лесковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевской и ул. Татарской.

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26 июня изменят движение транспорта:

А 27 июня движение транспорта изменит автобус № 31. Он будет курсировать от ст. м. "Политехнический институт" к ул. Баггоутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Нагорная, далее по действующей трассе.

Движение по привычному маршруту восстановят около 18:00.

Ранее мы сообщали, что с понедельника, 21 июня, в Подольском районе Киева на два месяца перекроют улицу Андреевскую.

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