Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве на два месяца откроют движение транспорта пешеходной улицей Сагайдачного (карта)

18 июня 2021 17:43

Виктория Барановская Виктория Барановская

В столице начинается реконструкция улицы Андреевской – коммунальщики временно ограничивают движение по ней, а для удобства позволяют проехать по Сагайдачного

В Киеве перекроют улицу Андреевскую / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве перекроют улицу Андреевскую / Фото: коллаж "Сегодня"

С понедельника, 21 июня, в Подольском районе Киева на два месяца перекроют улицу Андреевскую.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор".

"С 6:00 21 июня по 20 августа. Начинается реконструкция улицы Андреевской на Подоле. На первом этапе ее будут обновлять между улицами Боричев Ток и Сагайдачного. Во время работ движение на части улицы перекроют. Временный объезд будет организован через ул. Сагайдачного", – говорится в сообщении.

Карта перекрытия движения транспорта на Подоле / Фото: Киевавтодор

Карта перекрытия движения транспорта на Подоле / Фото: Киевавтодор

Реклама

Пока будут продолжаться ремонтные работы, водители смогут пользоваться улицей Петра Сагайдачного, ее пешеходная часть временно станет проезжей.

Не пропусти!
Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020
Сборная Англии против Шотландии

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что после завершения ремонтных работ на улице Андреевской запланировано обновить и улицу Сагайдачного.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу на улице Льва Толстого частично ограничат движение транспорта. Так, движение будет ограничено с 23:00 24 апреля по 10 июля.

Напомним, что в пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта. Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре . И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киевском метрополитене назвали себестоимость поездки
В Киевском метрополитене назвали себестоимость поездкиТранспорт
На станции Киевского метрополитена поставили два ряда турникетов – пассажиры в растерянности
На станции Киевского метрополитена поставили два ряда турникетов – пассажиры в растерянностиТранспорт
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)Происшествия
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)Другие новости
"Сделано в России". С видных мест в вагонах киевского метрополитена уберут таблички страны-агрессораТранспорт
Отец прощался с сыном на месте аварии: что известно о трагически погибшем велосипедисте (фото)
Отец прощался с сыном на месте аварии: что известно о трагически погибшем велосипедисте (фото)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять