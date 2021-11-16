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Проезд будет дешевле с картой киевлянина: рассказываем, как ее оформить

София Ковнир
16 ноября, 17:40
Повышение тарифов в столице запланировано с 1 января. Местные жители за разовую поездку будут платить 20 гривен

В столице можно оформить карту киевлянина. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 января в Киеве подорожает проезд в коммунальном транспорте – до 20 гривен. Но с помощью карты киевлянина можно будет платить меньше – 12 гривен за поездку.

О том, как оформить карту киевлянина – читайте далее в материале "Сегодня".

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Кто может получить?

  • все киевляне, зарегистрированные в столице,
  • вынужденные переселенцы из зоны АТО,
  • всех, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,
  • учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родителями (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Как получить?

Для этого следует подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению нужно добавить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
  • справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
  • документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);
  • удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);
  • справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Что дает Муниципальная карта "Карточка киевлянина":

  • Идентификационное приложение (идентификационные данные карты, персональные данные держателя карты).
  • Социальное приложение (информация о перечне льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с законодательством Украины и дополнительных льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).
  • Транспортное приложение (электронный ресурс, хранящийся в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности и содержащий информацию о наличии у держателя муниципальной карты "Карта киевлянина" количества поездок, проездных билетах и/или балансе денежных средств).
  • Платежное приложение (возможность зачисления дотаций, пенсий, пособий, адресных, целевых, компенсационных и других социальных выплат на карточный счет, открытый в банке – участнике проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина" и который привязан к конкретной муниципальной карте "Карта киевлянина").
  • Коммунальное приложение - предоставление и учет льгот и субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг.
  • Медицинское приложение – предоставление и учет полного спектра медицинских услуг, в том числе медицинского страхования.
  • Торговое приложение – предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и тому подобное.
  • Образовательное приложение – предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений города Киева.

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Преимущества карты

в "Личном кабинете киевлянина":

  • запись ребенка в детский садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. Предпочитает в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в садике за счет бюджета города;
  • возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;

проезд в общественном транспорте:

  • бесплатный проезд (для льготников, адрес регистрации которых в Киеве);
  • действует как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной поездки);

скидки в торгово-сервисных сетях:

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  • возможность приобретения "социального хлеба" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника,
  • в супермаркетах "БИЛЛА", "Уэст лайн", "Фуршет" и "Новус" – скидки 3-7%;

скидок в муниципальных театрах и музеях:

  • установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения. Скидка – от 5 до 50% стоимости билетов, реализация билетов по льготной цене;

скидки в зоопарке 50%.

возможности в сети коммунальных аптек КП "Фармация" при предъявлении карты:

  • реализация владельцам карты киевлянина отечественных лекарственных средств (210 наименований);
  • реализация владельцам карты киевлянина всех лекарственных средств по специальным ценам.

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

  • Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
  • В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
  • Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
  • Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
  • Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.

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