Проезда по 20 грн в Киеве пока не будет. Кличко сделал неожиданное заявление

Кличко заявил, что цены на проезд в транспорте в Киеве пока еще пересматриваться не будут / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на проезд в транспорте Киева до конца отопительного сезона пересматриваться не будут.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"То есть мы поставлены перед выбором или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Ведь весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Будет ли обновлять тот же общественный транспорт? Вместе с тем, я понимаю, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это – проект. А не принято решение!" – написав Кличко.

Он сказал о сложной экономической ситуации, в которой оказался город, – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом.

"Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – написал Кличко.

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Что было раньше

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 января разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе обойдется в 20 гривен. Для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 гривен.

Новые тарифы

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

При оплате проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки пополнением электронного билета, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка обойдется от 14,20 грн, в зависимости от типа проездного.

Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

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