Прохладно, но без осадков: какой будет погода в понедельник в Киеве (карта)

В этот день в Киеве будет облачно и ветрено/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 15 ноября, в Киеве ожидается переменная облачность. В течение дня в столице Украины будет прохладно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве столбики термометров будут колебаться от +4 до +6 градусов. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с. Осадков в течение дня не ожидается.

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

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С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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