Прохолодно, але без опадів: якою буде погода в понеділок у Києві (карта)

Цього дня у Києві буде хмарно та вітряно/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 15 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність. Протягом дня у столиці України буде прохолодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві стовпчики термометрів коливатимуться від +4 до +6 градусів. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с. Опадів упродовж дня не очікується.

Коли буде сніг у Києві?

Цього року перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням прогнозують і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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