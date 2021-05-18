Пропаганда сталкерства? Общественность возмутило путешествие студентов в зону ЧАЭС

Фото: Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности/Facebook

Недавно на официальном сайте НУ "Львовская политехника" опубликовали материал "Дневник сталкеров": история студента Института механической инженерии и транспорта", в котором студент Иван Волошин рассказывает о своем нелегальном путешествии в Чернобыльскую зону отчуждения. Это возмутило общественность.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Facebook.

Оказывается, парень совершил путешествие вместе с другом Михаилом в марте этого года.

Молодой человек с восторгом рассказывает о пережитых опасностях, которые случались в дороге, и о том, как "мужественно и героически" они с товарищем их преодолевали.

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"Но оправданны эти "слабоумие и отвага"? И, подвергаясь опасности, думали ли ребята, что подвергают риску других – ведь речь идет не только об их собственном здоровье и жизни, но и о здоровье тех, с кем контактировали они по дороге из зоны, кто сидел на сиденьях рядом с ними в общественном транспорте, в конце концов, тех, кто убирал за ними мусор, который они предусмотрительно вынесли за территорию зоны..." – пишут представители ведомства.

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В Центре уверены, что закалять характер и испытывать себя – правильно, но не нарушая закон и не создавая опасности для себя и других.

"Более того, удивляет позиция руководства учебного заведения, которое, кстати, славится подготовкой специалистов именно технического направления. Уверены, и руководство учебного заведения, и редакция официального сайта способны адекватно оценить ситуацию с радиационной опасностью Чернобыльской зоны, однако позволяют публикацию подобных материалов, тем самым пропагандируя сталкерство, нарушение закона и банальное стимулирование безрассудного поведения молодых и неокрепших умов..." – добавляют в сообщении.

Отметим, что незаконное проникновение в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения карается по закону. Сейчас оно квалифицируется как административное нарушение, за которое предусмотрен штраф от 12 до 30 не облагаемых налогом минимумов с конфискацией имущества (от 204 до 510 грн).

Ранее мы писали, что экспертный комитет должен определить, насколько стабильна ситуация на Чернобыльской АЭС.

Напомним, что в чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Сайт "Сегодня" разбирался, возможна ли еще одна авария на АЭС.