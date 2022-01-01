Провокация? На марше в честь Бандеры в Киеве заметили антисемитский плакат (фото)

На марш ко дню рождению Бандеры принесли антисемитский плакат. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на марше ко дню рождения Степана Бандеры заметили антисемитский плакат. На одном из плакатов марша содержится призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом".
Фото опубликовало издание Страна.ua.
Участник шествия держал в руках плакат, на котором, в частности, были явные признаки враждебного отношения к евреям как к этнической группе.
"Никто не забыт, ничто не забыто. В Нюрнберге прошел суд над нацизмом в Германии. Когда же состоится суд и Нюрберг-2 над жидовским и московским коммунизмом?", – подписан плакат.
Плакат о Нюрнберге-2. Фото: Страна.ua
Нюрнбергский процесс
После Второй мировой войны лица, ответственные за преступления, совершенные во время Холокоста, предстали перед судом. Местом для проведения процессов, проходивших в 1945 – 1946 гг., был выбран немецкий город Нюрнберг. Слушания по делу двадцати двух главных нацистских преступников вели судьи Союзников – Великобритании, Франции, СССР и США.
Двенадцать подсудимых, совершивших особо тяжкие преступления, были приговорены к смерти. Большинство подсудимых признали свою вину, однако многие заявили, что лишь исполняли приказы командования.
Марш 1 января
В Киеве проходит ежегодный традиционный Марш в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Участники факельного шествия собрались в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.
Маршрут шествия: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности. Позже планируют пойти к Офису президента.
Ранее мы писали:
- Факельное шествие и молебен. Как в Украине сегодня отмечают день рождения Бандеры.
- Борьба с вандалами. В Тернополе будут охранять памятник Бандеры.