Провокация? На марше в честь Бандеры в Киеве заметили антисемитский плакат (фото)

На марш ко дню рождению Бандеры принесли антисемитский плакат. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на марше ко дню рождения Степана Бандеры заметили антисемитский плакат. На одном из плакатов марша содержится призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом".

Фото опубликовало издание Страна.ua.

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Участник шествия держал в руках плакат, на котором, в частности, были явные признаки враждебного отношения к евреям как к этнической группе.

"Никто не забыт, ничто не забыто. В Нюрнберге прошел суд над нацизмом в Германии. Когда же состоится суд и Нюрберг-2 над жидовским и московским коммунизмом?", – подписан плакат.

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Плакат о Нюрнберге-2. Фото: Страна.ua

Нюрнбергский процесс

После Второй мировой войны лица, ответственные за преступления, совершенные во время Холокоста, предстали перед судом. Местом для проведения процессов, проходивших в 1945 – 1946 гг., был выбран немецкий город Нюрнберг. Слушания по делу двадцати двух главных нацистских преступников вели судьи Союзников – Великобритании, Франции, СССР и США.

Двенадцать подсудимых, совершивших особо тяжкие преступления, были приговорены к смерти. Большинство подсудимых признали свою вину, однако многие заявили, что лишь исполняли приказы командования.

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Марш 1 января

В Киеве проходит ежегодный традиционный Марш в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Участники факельного шествия собрались в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.

Маршрут шествия: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности. Позже планируют пойти к Офису президента.

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