Провокація? На марші на честь Бандери у Києві помітили антисемітський плакат (фото)

На марш до дня народження Бандери принесли антисемітський плакат. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на марші до дня народження Степана Бандери помітили антисемітський плакат. На одному з плакатів маршу міститься заклик влаштувати "Нюрнберг-2 над жидівсько-московським комунізмом".

Фото опублікувало видання Страна.ua.

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Учасник ходи тримав у руках плакат, на якому, зокрема, були очевидні ознаки ворожого ставлення до євреїв як до етнічної групи.

"Ніхто не забуто, ніщо не забуто. У Нюрнберзі пройшов суд над нацизмом у Німеччині. Коли ж відбудеться суд і Нюрберг-2 над жидівським та московським комунізмом?", – підписано плакат.

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Плакат про Нюрнберг-2. Фото: Країна.ua

Нюрнберзький процес

Після Другої світової війни особи, відповідальні за злочини, скоєні під час Голокосту, постали перед судом. Місцем для проведення процесів, що проходили в 1945 – 1946 рр., було обрано німецьке місто Нюрнберг. Слухання у справі двадцяти двох головних нацистських злочинців вели судді Союзників – Великобританії, Франції, СРСР та США.

Дванадцятьох підсудних, які вчинили особливо тяжкі злочини, засудили до смерті. Більшість підсудних визнали свою провину, проте багато хто заявив, що лише виконував накази командування.

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Марш 1 січня

У Києві відбувається щорічний традиційний Марш на честь річниці від дня народження Степана Бандери. Учасники смолоскипної ходи зібралися у парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві.

Маршрут ходи: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності. Згодом планують піти до Офісу президента.

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