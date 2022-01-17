Пройдут месяцы! Когда на Центральном вокзале Киева будет установлен новый эскалатор

Новый эскалатор будет установлен до апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале устанавливают новый эскалатор после того, как старый сломался в начале января.
Об этом сообщили в пресс-центре Укрзализныци.
Ремонт ведут в период спада нагрузки после праздников. Устанавливают два новых эскалатора Heavy Duty.
Сможет останавливаться, если не будет пассажиров
У нового эскалатора будет ряд важных особенностей:
- полностью приспособлен к погрузке в соответствии с трафиком главного вокзала;
- сможет транспортировать до 11 тысяч пассажиров в сутки (у старого эскалатора показатель 7,3 тысячи пассажиров);
- будет иметь регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройство для обеззараживания перил.
Сколько будет продолжаться установка
Пассажиры, внимание! Установка эскалатора будет продолжаться с 21 января по 6 апреля.
В этот период можно воспользоваться бесплатными услугами по доставке багажа. Кнопки для вызова будут расположены у лестницы, ведущей из вестибюля Центрального вокзала к наземному переходу к Южному вокзалу и обратно.
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