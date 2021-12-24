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С оркестром и Сантой. Как открывали скандальную елку на главном вокзале Киева (репортаж)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 19:18
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Высота вокзальной елки – 12 метров, а игрушки очень похожи на те, что были в прошлом году на главной елке Киева
В Киеве зажгли огни главной вокзальной елки.
В Киеве зажгли огни главной вокзальной елки. / Фото: Коллаж: Сегодня

На центральном железнодорожном вокзале Киева зажглись огни скандальной елки. По этому случаю в центральном зале вокзала для пассажиров играл оркестр.

Корреспондент "Сегодня" побывал на мероприятии.

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Музыканты исполнили популярные рождественские мелодии и композиции, посвященные Киеву. Пассажиры, которые не спешили на поезд с удовольствием слушали концерт и аплодировали музыкантам.

Кстати, у всех пассажиров на входе проверяли температуру, хотя еще вчера этого не делали.

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В честь открытия елки у пассажиров проверили температуру. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Возле небольшой фотозоны пассажиров встречает Санта вместе с эльфом. Они предлагают с ними бесплатно сфотографироваться и всем желают счастливого пути и здоровья в новом году. Дедушка с бородой очень нравится детям.

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На вокзале организовали фотозону. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Высота вокзальной елки – 12 метров. Игрушки подозрительно похожи на те, что были на главной елке на Софийской площади в 2020 году.

Как выглядит главная вокзальная елка. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Скандал с установкой

  • В прокуратуре Киева вчера заявили, что расследуют исчезновение дорогостоящей елкис центрального вокзала. По данным прокуратуры ее стоимость – 5 миллионов гривен. Елку должны были установить в главном вестибюле железнодорожного вокзала Киева.
  • Вплоть до сегодняшнего дня елки не было, однако после громкого скандала ее все же нашли и начали монтировать.
  • Вечером, 23 декабря, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже монтируют елку. В то же время отметили, что она стоит не 5 млн гривен, а 600 тысяч гривен.
  • Открыть елку обещали вечером 24 декабря, перед Рождеством. Что и сделали в результате.

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