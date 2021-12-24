С оркестром и Сантой. Как открывали скандальную елку на главном вокзале Киева (репортаж)

На центральном железнодорожном вокзале Киева зажглись огни скандальной елки. По этому случаю в центральном зале вокзала для пассажиров играл оркестр.
Корреспондент "Сегодня" побывал на мероприятии.
Музыканты исполнили популярные рождественские мелодии и композиции, посвященные Киеву. Пассажиры, которые не спешили на поезд с удовольствием слушали концерт и аплодировали музыкантам.
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Кстати, у всех пассажиров на входе проверяли температуру, хотя еще вчера этого не делали.
В честь открытия елки у пассажиров проверили температуру. Фото: Александр Марущак/Сегодня
Возле небольшой фотозоны пассажиров встречает Санта вместе с эльфом. Они предлагают с ними бесплатно сфотографироваться и всем желают счастливого пути и здоровья в новом году. Дедушка с бородой очень нравится детям.
На вокзале организовали фотозону. Фото: Александр Марущак/Сегодня
Высота вокзальной елки – 12 метров. Игрушки подозрительно похожи на те, что были на главной елке на Софийской площади в 2020 году.
Как выглядит главная вокзальная елка. Фото: Александр Марущак/Сегодня
Скандал с установкой
- В прокуратуре Киева вчера заявили, что расследуют исчезновение дорогостоящей елкис центрального вокзала. По данным прокуратуры ее стоимость – 5 миллионов гривен. Елку должны были установить в главном вестибюле железнодорожного вокзала Киева.
- Вплоть до сегодняшнего дня елки не было, однако после громкого скандала ее все же нашли и начали монтировать.
- Вечером, 23 декабря, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже монтируют елку. В то же время отметили, что она стоит не 5 млн гривен, а 600 тысяч гривен.
- Открыть елку обещали вечером 24 декабря, перед Рождеством. Что и сделали в результате.
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- На здании Центрального железнодорожного вокзала Киева засияла новогодняя художественная подсветка.
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