"Работники являются заложниками". Что сейчас происходит на захваченной оккупантами ЧАЭС

В Чернобыле 24 февраля оккупанты захватили станцию. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 февраля в Чернобыле АЭС работает, все тихо, а работники разошлись по рабочим местам.

Об этом сообщила Лала Тарапакина на странице в Facebook.

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Какая сейчас ситуация на ЧАЭС?

Лала Тарапакина рассказала, что сейчас фактически работники станции являются заложниками, но прежде всего – заложниками своего профессионализма и совести.

"Это объект, который нельзя покинуть, что бы ни происходило. Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам. Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живые и целые", – отметила она.

Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию

24 февраля россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова.

"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.