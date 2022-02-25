"Работники являются заложниками". Что сейчас происходит на захваченной оккупантами ЧАЭС

В Чернобыле 24 февраля оккупанты захватили станцию. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 25 февраля в Чернобыле АЭС работает, все тихо, а работники разошлись по рабочим местам.
Об этом сообщила Лала Тарапакина на странице в Facebook.
Какая сейчас ситуация на ЧАЭС?
Лала Тарапакина рассказала, что сейчас фактически работники станции являются заложниками, но прежде всего – заложниками своего профессионализма и совести.
"Это объект, который нельзя покинуть, что бы ни происходило. Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам. Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живые и целые", – отметила она.
Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию
24 февраля россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова.
"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.
"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты", – сказал он.
Нападение России на Украину
- Утром 24 февраля одновременно в нескольких городах Украины раздались мощные взрывы. Уже есть сообщения о первых погибших и раненых. В результате сегодняшних атак России погибли более 40 украинских военнослужащих, еще несколько десятков ранены.
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- В Миргороде зафиксировали взрывы ракет, в городе есть военная авиация (видео).
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- Зеленский обратился к Западу: надо срочно остановить Путина. Президент призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию".