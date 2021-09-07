Разбитые полеты и мечты. В Киеве уничтожили уникальные витражи (фото)

Витражи киевской художницы Елены Гнедаш уничтожены. Фото: коллаж "Сегодня"

В доме культуры завода "Электронмаш" уничтожили витражи "Полет" и "Мечта", которые создала художница Елена Гнедаш в 1985 году. Пользователи социальных сетей с негодованием восприняли эту новость, ведь яркие витражи можно было сберечь и не допустить их уничтожения.

В департаменте охраны культурного наследия КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что здание на ул. Кольцевая дорога, 4 и витражи на учете как памятники или объекты культурного наследия не состояли.

Снимки до и после. Фото: Юлия Мельник/Facebook

Летом этого года в департамент обращались активисты, чтобы витражам присвоили охранный статус, но, увы, сделать это было практически невозможно.

То, что осталось от витражей. Фото: Юлия Мельник/Facebook

Прежде всего, из-за технического состояния дома культуры конструкторского бюро "Электронмаш" и процедуры получения этого статуса. Как известно, витражи были созданы в 1985 году.

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Кусочки разбитого витража теперь лежат просто на земле. Фото: Юлия Мельник/Facebook

В департаменте отмечают, что целесообразнее было обратиться к собственникам витражей – госпредприятию "Электронмаш", чтобы они обеспечили надежную сохранность витражей и организовали их передачу в Музей истории города Киева или Национального художественного музея Украины.

Увы, этого не было сделано. Теперь вместо ярких витражей остались одни осколки.

Уничтожение культурного наследия в столице

Такие истории в столице довольно частое явление. Ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения части мозаичного панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Предприниматели расширили вход в помещение и уничтожили часть красивой мозаики.

Кроме того, в Киеве в Шевченковском районе сносят бывшее общежитие 1950-х годов. Снос начали на улице Олеговской, 36. Здание было возведено ориентировочно в 1951 году на месте Щекавицкого православного кладбища. Жить в нем должны работники радиостанции.

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