Раздели силой. Охранники довели до инфаркта пенсионерку в супермаркете Киева (обновлено)

В столице охранники супермаркета раздели покупательницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях киевляне обсуждают скандальную ситуацию, когда охрана строительного супермаркета раздела 67-летнюю покупательницу, заподозрив ее в краже вешалки. Как сообщают очевидцы инцидента, вешалки у женщины не нашли, но своими действиями довели до сердечного приступа.

Было ли заявление

Как сообщали сайту "Сегодня" в полиции Киева, инцидент произошел в супермаркет "Эпицентр" в Оболонском районе столицы.

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"К нам с заявлением в полицию никто из пострадавших не обращался, также не поступало сообщений об этом конфликте от медиков. На данный момент сотрудниками Оболонского отделения полиции проводится проверка данной информации, устанавливается личность женщины. Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы", – сообщили нам в полиции Киева.

Что говорят в супермаркете

В самом "Эпицентре" комментируют инцидент с покупательницей и охраной так:

"Сейчас идет служебное расследование по ситуации в ТЦ на Почайной. На время служебного расследования причастные сотрудники отстранены. Если выяснится их вина, они обязательно будут привлечены к ответственности. Для "Эпицентра" клиенты всегда на первом месте, поэтому даже до выяснения обстоятельств мы готовы предоставить любую помощь нужной клиентке. Мы искренне сожалеем относительно этой ситуации", – сообщили нам в компании.

Ранее мы писали, что в киевском магазине произошел конфликт из-за одноразовых пакетов.

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