Река Сырец в Киеве стала ядовито-зеленого цвета (фото)

В Киеве позеленела река / Фото: Коллаж: Сегодня

Река Сырец в Киеве приобрела ядовито-зеленый цвет. Столичные экологические службы и коммунальщики еще не прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает Главком.

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Вода в реке, протекающей через парк "Нивки", стала насыщенного зеленого цвета.

Судя по фото, вода в водоеме позеленела, а в парке насчитывается более 90 видов вековых деревьев, питающихся этой водой.

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Похожий случай

"Главком" напоминает, что десять лет назад ярко-зеленый цвет приобрела вода в реке Лыбидь в Голосеевском районе столицы.

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Тогда сообщалось, что это произошло из-за утечки воды из тепловых коммуникаций, так как в ходе испытаний сетей "Киевэнерго" добавляет в идущую по трубам воду пищевой краситель флуоресцин. Он экологически безопасен, но воду с этим красителем не рекомендуют пить или стирать в нем белье.

Его ярко-зеленый цвет помогает быстрее обнаружить места утечки в системе.

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