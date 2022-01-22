Могут ли закрыть Южный мост на ремонт – мы узнали

В этом году Южный мост столицы опять собираются ремонтировать. Заменят деформационные швы и сменят дорожное покрытие. Но, как оказалось, за последние годы такие работы уже были сделаны. Сайт "Сегодня" выяснил, можно ли закрыть полностью мост на капремонт и когда начнут работы.
Можно ли закрыть Южный мост?
Теоретически закрыть Южный мост полностью на ремонт возможно, его закрытие просто приведет к транспортному коллапсу.
"Как выход – мы проводим ремонты деформационных швов, частично ограничивая движение транспорта, пока это единственный выход", – рассказывали ранее сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".
Например, в прошлом году начали ремонтировать опоры на эстакаде Южного моста и менять деформационные швы на переправе.
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Когда мост можно закрыть на ремонт?
Приступить к ремонту Южного моста получится, когда на полную мощность заработает Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост (в народе мост Кирпы).
"Сейчас активно достраиваются съезды с этого моста на левом берегу Днепра. Это задача для проектировщиков, как лучше поступить в этом случае, чтобы исправить проблему, которая была заложена еще на этапе проектирования", – добавляет директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.
Напомним, что построить новые съезды с моста Кирпы на левом берегу обещают до конца 2022 года.
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