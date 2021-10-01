Резиденция и главная елка области: как отметим Новый год под Киевом

Под Киевом откроется резиденция Доброчара и появится главная елка Киевщины

В этом году новогодние праздники пройдут не только в центре Киева. Организатор масштабных городских гуляний Folk Ukraine расширяется на территорию Киевской области.

Проект "Зима за городом" пройдет в "Добропарке", а новогодние мероприятия начнутся там уже с 1 декабря, как в Европе.

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ГЛАВНАЯ ЕЛКА ОБЛАСТИ

Как заверяют организаторы новогоднего праздника, уже с 1 декабря тут заработает новогодняя ярмарка. Она будет действовать полтора месяца, до 19 января. Открытие "Зимы за городом" проведут 4 декабря.

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Территорию украсят новогодние сказочные герои/ фото Folk Ukraine

До начала зимы в парке обещают построить новую входную группу, а также закончить обустройство паркинга. Он будет рассчитан на две тысячи автомобилей. Пользование парковкой – бесплатное. А за вход на новогодний праздник придется заплатить от 150 до 200 гривен.

Также будет установлена главная елка Киевской области. А территорию вокруг нее украсят десятки тысяч километров новогодних гирлянд.

Территорию парка украсят километры гирлянд / фото Folk Ukraine

"Теперь жителям пригородов столицы не нужно соревноваться, у кого из них лучше елка. На нейтральной территории будет установлена главная новогодняя елка Киевщины – приходите, гуляйте, радуйтесь. Она будет искусственной, высотой до 20 метров", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine.

РЕЗИДЕНЦИЯ ДОБРОЧАРА

Организаторы обещают много сюрпризов, даже поселили на территории парка нового сказочного героя Доброчара. Его задача – учить детей всему доброму и интересному.

Так выглядит резиденция Доброчара на Киевщине/ фото Folk Ukraine

"У нас будет открыта резиденция Доброчара. Это друг Санты, но он свой, родной – добрый украинский волшебник. Площадь его резиденции – 780 квадратных метров. Он сможет принимать детей круглый год – зимой, весной, летом и осенью. А вместо эльфов ему будут помогать трудолюбивые "добрики", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

На первом этаже резиденции обустроен гардероб для детей, которые придут в гости к Доброчару. Помимо этого, в здании будут размещены несколько лабораторий для маленьких волшебников. Летом там будут юные ботаники изучать травы и цветы под микроскопом, а зимой – выдувать яркие стеклянные игрушки.

Будут необычные новогодние украшения

"В резиденции заработает пекарня, где будут выпекать новогодние пряники. За процессом можно будет понаблюдать через стекло и даже самим поучаствовать. В резиденции Доброчара мы разместим музей новогодней игрушки, даже детские железные дороги с поездами запустим", – делится планами Игорь Добруцкий.

СКАНДАЛЬНАЯ ШЛЯПА

В новогоднем городке поселится скандальная шляпа волшебника, которую в прошлом году раскритиковали пользователи социальных сетей, и ее пришлось снять с главной елки страны.

"Шляпу установят в парке, а под ней соорудят трон. Каждый желающий сможет посидеть под ней и загадать заветное желание, как это было в прошлом году на Софийской площади", – обещают организаторы новогоднего праздника.

Сказочные павлины

СНЕГ ВСЕГДА

Кстати, здесь впервые в Украине пройдет фестиваль иллюминации.

Светящиеся пингвины

Тут установят светящиеся 3D-фигуры высотой 3-8 м – снеговики, олени, пингвины, игрушки, новогодние сказочные герои.

Установят светящиеся фигуры высотой до 8 метров

На территории заработает рождественская ярмарка. Глинтвейн и чай будут варить в огромных чанах объемом в одну тонну.

Территорию украсят новогодними персонажами

Обещают и спортивные развлечения.

"Построим самую большую горку из снега для катания на лыжах и санках. И тут мы не будем зависимы от капризов погоды, поскольку уже закуплена пушка по производству снега. Так что он у нас будет всегда. Также откроем большой каток площадью одна тысяча квадратных метров. Будут работать всевозможные аттракционы", – рассказывает Игорь Добруцкий.