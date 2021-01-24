Киевские быки фехтуют рогами, играют в футбол, а их дамы не любят камер – фото, видео

Все о символах года, которые проживают в столичном зоопарке: бизоны, яки, зубры и шотландский скот

По китайскому календарю в 2021-м на смену белой Крысе придет спокойный и размеренный белый металлический Бык. С этим символом нам придется жить весь следующий год, начиная с 12 февраля. Сайт "Сегодня" отправился в Киевский зоопарк, чтобы посмотреть на живых символов года, узнать их привычки и повадки. Здесь проживает аж четыре разных быка! У каждого есть свои история, характер, имя и семья. Знакомимся!

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ШОТЛАНДСКАЯ СЕМЬЯ

Шотландский высокогорный скот – одна из редких домашних пород коров, выведена в нагорьях Шотландии. Они полностью адаптированы к круглогодичному содержанию на пастбищах. Благодаря густой шерсти животное хорошо переносит летнюю жару и зимний холод.

Глава семейства – бык Дуглас, 6 лет, спокойный, уравновешенный, добрый к людям

Его жена – Айрин, 6 лет, характер нервный и своенравный

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Их дочь – Грэмми, ей всего полгодика, подвижная, любознательная, пугливая

Еда: сено, трава, зерно

Вкусности: яблоко, морковь, свекла

"Дуглас и Айрин живут у нас с 2014 года. Их привезли из зоопарка "Лимпопо" во Львовской области. Дугласу был тогда год, Айрин немножко младше. Дуглас очень спокойный и добрый, несмотря на то, что он бык. А вот его женушка – это смесь огня и перца. Дама с характером. Из их стада, напасть может только она. Корова страшно не любит уколов и сдавать анализы. Когда нам необходимо их взять – это просто ураган. Дуглас спокойно стоит и терпит, а Айрин бунтует и бодается", – рассказывает сайту "Сегодня" Виктория Служенко, заведующая отделом копытных животных Киевского зоопарка.

Видео: Сегодня

ЯША – ФЕХТОВАЛЬЩИК

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Рядом с "шотландцами" обитает семейство яков. Самцы часто общаются через решетку. Это одомашненный подвид дикого яка. Он мельче своего дикого родственника и имеет не такой свирепый характер. В горных районах этих животных используют как домашний скот – молоко, мясо, шерсть. А также для перевозки грузов, как тягловое и вьючное животное.

Глава семейства – бык Яша, 8 лет, спокойный и рассудительный

Его жена – Маланка, 7 лет, агрессивная и взрывная

Их сынок – Маяк, всего полгода, подвижный, игривый

Еда: сено, трава, ветки

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Вкусности: морковь, желуди

Популяция яков в мире небольшая – это исчезающий вид. Животное обитает в высокогорных районах. Человеку удалось приручить дикого яка. В зоопарке проживает уже одомашненный вид.

"Наши Яша и Маланка в прошлом году обзавелись потомством. Это уже не первый их ребенок. Пару нам привезли из зоопарка "Лимпомпо". Яша – боевой парень, его лучше не трогать. Он спокойный, но обладает большими рогами. Возле его вольера лучше близко не стоять – рогами он может ударить на 60 сантиметров вперед. Он ими очень ловко умеет пользоваться. Кстати, як не колет рогами свою жертву. Он ее цепляет на рога и перекидывают через себя. Осенью Яша так расправлялся с большими тыквами играя в футбол, а теперь учит правильно бодаться сына Маяка. Маланка – строптивая дама. Не любит лишнего внимания. В глаза ей лучше не смотреть и фотокамеру не наводить – это ее раздражает. Она, как и все животные не любит панибратства", – поясняет нам Виктория Служенко.

ВСЕ ЗУБРЫ НА БУКВУ "М"

Это животное имеет природоохранный статус. Во всем мире 1050 особей живет в зоопарках, 3700 проживает в природных условиях. Страшно в это поверить, но этот вид животных был полностью уничтожен человеком в дикой природе еще в 1921 году. И благодаря работе зоопарков он восстанавливается.

Глава семейства – бык Мирон, 15 лет, любит одиночество

Его жена – Мира, 13 лет, свирепая после родов

Их сын – Мускат, 3 года, живет на свободе в Залесье

Еда: сено, трава, ветви

Вкусности: морковь, яблоки, свекла (в природе кушают грибы)

По характеру зубры – агрессивные и пугливые. Недоверчиво относятся к людям. Молодняк воспитывают только самки, самцы – одиночки. Мирон и Мира – киевляне, они родились в зоопарке. Зубры очень сложные животные в плане размножения. Самки живут группами, а самцы отдельно от них.

"В условиях зоопарка очень сложно подловить момент, когда они спариваются. Период времени, когда самка может забеременеть – 48 часов. Если "проспали" этот момент – ждать придется целый год. От Мирона и Миры мы получаем потомство, но хотелось бы получать его ежегодно. В прошлом году у нас приплода не было. Ранее у них родился малыш по имени Мускат, мы его передали в резиденцию Залесье на свободное содержание. Он там адаптируется к дикой природе на большой площади. Ему уже третий год пошел. И по размерам он, как его папа", – рассказывает нам Виктория Служенко.

Интересная деталь – для Киевского зоопарка учредитель племенной книги назначил букву "М". И имена всех зубров, которые тут родились начинаются только на эту букву.

"Зубры очень недоверчивые. Мира – это вообще ураган после родов. У нее появляется море ненависти ко всему на свете. В это период она бросается на все, что движется. После родов мы оставляем ее в покое на две недели и вообще не беспокоим, еду тихо ставим и уходим. Ребенка она прячет в домике. Когда посетителей немного, то выводит его оттуда. Со временем она успокаивается, гормональный фон приходит в норму, и она стает покладистой – подпускает к своему малышу", – рассказывает нам Виктория Служенко.

ВЕСТЕРОС – СЫН БИЗОНА ВАРЯГА

Это животное имеет природоохранный статус. Они очень социализированы и открыты для людей, но в случае опасности сразу атакуют. Бизоны – родственники зубров. Они обитают на равнинах в Северной Америки. Но в отличии от зубров не любят одиночества и селятся большими стадами. Самцы между собой одноразово выясняют отношения. После этого в одной группе могут жить несколько самцов, подчиняясь во всем вожаку стада. Телят тоже рождают в группе, и все принимают участие в воспитании, никто малышей не обижает.

Глава семейства – бык Варяг, 18 лет, любит бодать колоду

Его жена – Веста, 8 лет, заботливая мать

Их дочь – Вербена, 2 года, очень общительная

Сынок – Вестерос, ему полгода, маленькая звезда зоопарка

Еда: зерно, трава

Вкусности: морковь, яблоки, свекла

"Варягу уже исполнилось 18 лет. Почетный возраст. По человечески меркам – это 50-60 лет. Но потомство он еще дает. Варяг родился в Киевском зоопарке, характер имеет своеобразный – не любит фотографироваться, чрезмерно при этом нервничает. Его жена Веста приехала к нам из Харьковского зоопарка на содержание, пока там идет реконструкция. В этом году у Варяга и Весты родился мальчик. Он довольно уже крупный и зовут его Вестерос. Его так назвали в честь королевства из популярного сериала "Игра престолов". Теперь и в Киевском зоопарке есть королевская особа в виде милого бизона", – рассказывает нам Виктория Служенко.

Из всего семейства самой общительной оказалась самочка Вербена. Она, заслышав голос Виктории, даже подошла поздороваться к краю вольера. Ее, кстати, оставят в Киевском зоопарке для размножения.

Обращаем внимание, что в вольере у бизонов разложены огромные колоды. Эти животные очень любят бодаться.

"Особенно бодаться любит Варяг. Он может "гонять" колоду по всему вольеру. Потом сотрудникам приходиться при помощи трактора буксировать ее на прежнее место. А атакуют бизоны немного по-другому, чем яки. Бизоны разгоняются и таранят объект, а потом при помощи рог переворачивают. Варяг регулярно проделывает это с бревнами", – рассказывают сотрудники зоопарка.

ПОТЕРЕТЬ КОПЫТО НА УДАЧУ

Интересно, что посетители для быков Киевского зоопарка – это как медленно меняющаяся декорация в разные времена года. Они стараются не обращать на людей никакого внимания. А вот приход смотрителей слышат издалека – сразу бегут к кормушке, чтобы получить что-то вкусненькое.

В вольерах у всех киевских быков есть специальные чесалки. Когда они линяют, им нужно активно чесаться. По случаю года Быка для всех сделали вертикальные чесалки и украсили их сосновыми ветками.

Кстати, в Киевском зоопарке есть еще один, пятый бык, и он сделан из бронзы. Это его символ – зубр, который украшает новый центральный вход. Есть поверье, что если потереть его копыто, то обязательно сбудется желание и вам будет сопутствовать удача.

Как заботятся о приматах во время карантина в зоопарке Киева, смотрите видео:

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