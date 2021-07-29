С пожарами не связано. Из "Борисполя" не вылетел еще один самолет в Турцию

Также на несколько часов задерживают обратный рейс из Анталии в Киев, он вылетит лишь в 21:00

Это происходит через вынужденное сокращение флота / Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" задерживается еще один рейс в Анталию. Самолет должен был вылететь из Киева в 11:30, но его вылет отложен на 18:00. Пассажирам придется ожидать в аэропорту несколько часов. Также задерживается вылет воздушного судна из Анталии в Киев. По расписанию самолет должен был вылететь в 14:55, но вылет перенесен на 21:00.

В авиакомпании МАУ сайту "Сегодня" заявили, что перенос рейсов никак не связан с пожарами в Анталии.

Читайте также: Не только задержки рейсов. Три главные проблемы, от которых страдают пассажиры "Борисполя"

"С пожарами это никак не связано. Нам пришлось заменить самолет по техническим причинам. Нужно понимать, что мы работаем в пиковый летний сезон, когда большая загруженность, особенно на чартерных рейсах. Также такое происходит через вынужденное сокращение флота, которое мы провели после локдауна, сократив количество полетов. У нас есть то количество воздушных судов, которые необходимы для операционного обслуживания имеющихся направлений. Соответственно, когда случается, что нужно заменить борт, мы его меняем. Но нужно дождаться, когда вернется самолет с предыдущего рейса", – расcказали сайту "Сегодня" в пресс-службе авиакомпании МАУ.

Там отмечают, что если бы не кризис, не карантин, то была бы возможность оперировать большим количеством суден.

"Если будут поступать жалобы, то мы на них отреагируем и будем на связи с пассажирами. Они будут обеспечены всем необходимым, на время ожидания вылета", – добавляют в авиакомпании.

Напомним, за шесть месяцев 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 3 396 944 пассажира. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года.