Не только задержки рейсов. Три главные проблемы, от которых страдают пассажиры "Борисполя"

Пассажиры страдают из-за перекрытой дороги, и даже экспресс Киев – Борисполь их не спасает

Среди проблем пробки на дороге и очереди на входы в терминалы / Фото: коллаж "Сегодня"

Эксперты назвали три ключевые проблемы, которые следует учитывать пассажирам перед выездом в аэропорт "Борисполь". Они усугубились с наступлением летнего сезона и увеличением количества рейсов.

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Об этом сообщает Аvianews.

Пробки на дороге

В июне "Укравтодор" начал ремонт дороги к аэропорту "Борисполь" и ограничил пропускную способность автомагистрали, которая соединяет Киев с аэропортом. В результате в каждом направлении движения остались только две полосы. Из-за этого на дороге возникают долгие тянучки. Порой время пути к аэропорту увеличивается с 10 минут до часа.

Отметим, что на данном этапе дорожные рабочие уложили асфальт на всех четырех полосах движения в направлении Киев – аэропорт "Борисполь". А до 20 августа работы хотят завершить на второй половине дороги – в направлении аэропорт "Борисполь" – Киев. До этого движение будет осложнено.

Пассажирам советуют заблаговременно выезжать в аэропорт "Борисполь" – примерно за 1-1,5 часа.

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Экспресс Киев – Борисполь превратился в проблему

Электропоезд стал более дешевой и быстрой альтернативой автобусам Skybus. Он позволяет на протяжении 40 минут за 80 грн добраться от Центрального железнодорожного вокзала столицы Киев-Пассажирский на платформу рядом с терминалом D в аэропорту "Борисполь". Останавливается поезд на станциях Выдубичи и Дарница.

Во время ремонта трассы экспресс стал одним из основных вариантов, позволяющих добраться в аэропорт.

Но у маршрута есть и недостатки. Главные – на линии используются старые рельсовые автобусы PESA 620M, в которых в жару плохо работает кондиционер, сиденья расположены очень плотно и мало места для багажа.

Таким образом, поездка в экспрессе стала похожа на передвижение в забитом трамвае. Также сесть в поезд на промежуточных остановках может быть проблематично, а при посадке даже на конечной станции пассажирам не гарантируется наличие места для сидения.

Очереди на входы в терминал

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В 2014 году в "Борисполе" появились рамки и рентген-установки на входах в терминал. Они проверяют всех людей и их вещи. А с началом пандемии на входах стали дополнительно проверять паспорта и посадочные талоны. Все это приводит к длинным очередям.

Ради экономии аэропорт также сократил количество отрытых входов и выходов во внепиковое время – до одного на каждом этаже. В результате даже если из "Борисполя" и вылетает немного рейсов, вы можете простоять лишние 15-20 минут, чтобы просто войти в терминал.

Ранее мы сообщали, что в международном аэропорту "Борисполь" заработал новый коридор для быстрого обслуживания пассажиров

Напомним, что международный аэропорт "Борисполь", где на днях открыли все входы в терминал D, по итогам января – апреля вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.