Самоубийство под Киевом: парень спрыгнул с моста на лобовое стекло фуры (фото)

Юноша предупредил мать, что не вернется / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, около 2 часов в Белой церкви произошел трагический случай. С моста на лобовое стекло автомобиля спрыгнул неизвестный мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Реклама

В полицию сообщил сам водитель, ехавший за рулем грузовика MAN в направлении Одессы.

"16-летний парень накануне поссорился в телефонном разговоре со своим отчимом из-за бытовых неурядиц. Позже юноша позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется", – говорится в сообщении.

ЧП произошло ночью в Белой церкви / Фото: Нацполиция

Реклама

Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.

Самые частые причины самоубийств среди подростков

Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.

Реклама

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

Читайте также: