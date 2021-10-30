Самоубийство под Киевом: парень спрыгнул с моста на лобовое стекло фуры (фото)

Юноша предупредил мать, что не вернется / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня ночью, около 2 часов в Белой церкви произошел трагический случай. С моста на лобовое стекло автомобиля спрыгнул неизвестный мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.
В полицию сообщил сам водитель, ехавший за рулем грузовика MAN в направлении Одессы.
"16-летний парень накануне поссорился в телефонном разговоре со своим отчимом из-за бытовых неурядиц. Позже юноша позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется", – говорится в сообщении.
Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.
Самые частые причины самоубийств среди подростков
Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.
По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.
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