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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Покончил жизнь самоубийством? В Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 октября, 19:51
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Сейчас следователи выясняют личность погибшего и все обстоятельства происшествия
Мужчина упал прямо на тротуар перед домом
Мужчина упал прямо на тротуар перед домом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня произошел трагический случай на Троещине. На улице Милославская, 47 человек выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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"С верхних этажей жилого дома упал на тротуар у подъезда человек. К сожалению, от полученных при падении травм мужчина скончался на месте. На вид около 50 лет", – пишут в Сети.

Место происшествия оградили красной лентой
Место происшествия оградили красной лентой / Фото: dtp.kiev.ua

Сейчас следователи выясняют личность погибшего и все обстоятельства происшествия.

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Самые частые причины самоубийств среди подростков

Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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