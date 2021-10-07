Сбежали с уроков в лес и исчезли: в Киевской области ищут трех школьников (фото)

В лесу Киевской области ищут детей / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области, где ранее пропал 12-летний Кирилл Ворошилов, ищут трех школьников в возрасте 12-13 лет, которые утром 6 октября сбежали со школы в лес и пропали без вести.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный".
В Кагарлыке Обуховского района пропали Польский Дмитрий, Штыков Максим и Мостипан Дмитрий. Около 11 утра они без разрешения покинули школу, не сообщив никому о возможном местонахождении. В 17:00 директор заведения обратилась в полицию.
Оказалось, что 3 дня назад ученики договаривались о побеге в лес. После школы дети зашли в дом одного из них, переоделись, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.
Сейчас школьников ищут более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников управления корпуса оперативно-внезапной действия.
Неутешительная статистика
В Украине все чаще теряются дети. Только за первых семь месяцев в полицию поступило более 9000 заявлений об исчезновении детей.
"С начала 2021 в органы полиции поступило 9137 заявлений и сообщений о розыске пропавших детей (...) В течение суток со дня объявления в розыск полицией разыскано 8811 (96,4%) детей. За 7 месяцев Национальной полицией разыскано 9048 детей", - сообщили правоохранители.
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