Втекли з уроків у ліс і зникли: у Київській області шукають трьох школярів (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області, де раніше зник 12-річний Кирило Ворошилов, шукають трьох школярів віком 12-13 років, які вранці 6 жовтня втекли зі школи у ліс і пропали без вісті.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ оперативний".

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У Кагарлику Обухівського району пропали Польський Дмитро, Штиков Максим і Мостіпан Дмитро. Близько 11 ранку вони без дозволу покинули школу, не повідомивши нікого про можливе місцезнаходження. О 17:00 директор закладу звернулася в поліцію.

Хлопчики, які втекли і пропали. Колаж "Сьогодні"

Виявилося, що 3 дні тому учні домовлялися про втечу в ліс. Після школи діти зайшли в будинок одного з них, переодяглися, взяли ліхтарики і вирушили в невідомому напрямку.

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Зараз школярів шукають більш 40 співробітників полку поліції особливого призначення і співробітників управління корпусу оперативно-раптової дії.

Невтішна статистика

В Україні все частіше губляться діти. Тільки за перші сім місяців в поліцію надійшло більше 9000 заяв про зникнення дітей.

"З початку 2021 органи поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.