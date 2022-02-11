"Шкарлета исправит Могила". Студенты вывесили провокационный баннер в центре Киева (фото)

Студенты оставили послание министру образования. Фото: Новое время. / Фото: Коллаж: Сегодня

На здании Киево-Могилянской академии в Киеве после скандала, связанного с перевыборами президента вуза, появился баннер. Его посвятили министру образования и науки Сергею Шкарлетту.

Об этом сообщает Новое время.

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11 февраля на здании университета появился плакат с его основателем митрополитом Петром Могилой.

"Шкарлета исправит Могила" , – написано на плакате.

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Плакат в Киево-Могилянской академии. Фото: Новое время

Что известно о ситуации в Киево-Могилянской академии

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза . За должность сражались Сергей Квит и Александра Гуменная.

. За должность сражались Сергей Квит и Александра Гуменная. На выборах зафиксировали нарушения. Неизвестные украли ящик для голосования. Поэтому министерство образования назначило повторные выборы, несмотря на избрание Сергея Квита победителем.

Студенты Киево-Могилянской академии не согласились с решением Министра образования Украины Сергея Шкарлета по назначению перевыборов президента вуза. Они утверждают, что ящик для голосования, который украли, не был поврежден.

образования Украины Сергея Шкарлета по назначению перевыборов президента вуза. Они утверждают, что ящик для голосования, который украли, не был поврежден. Студенческие органы самоуправления тоже согласились, что выборы прошли. Однако министр образования назначил повторные выборы. Студенты убеждены, что у него нет никаких полномочий.

Студенты решили провести акцию протеста под стенами Кабмина из-за сложившейся ситуации. Также они требуют отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.

Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии, премьер-министр Денис Шмигаль пообещал, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

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