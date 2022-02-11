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"Шкарлета исправит Могила". Студенты вывесили провокационный баннер в центре Киева (фото)

Инна Собора
11 февраля, 15:37
Воспитанники Могилянки критикуют министра образования за вмешательство во внутреннюю жизнь академии

Студенты оставили послание министру образования. Фото: Новое время. / Фото: Коллаж: Сегодня

На здании Киево-Могилянской академии в Киеве после скандала, связанного с перевыборами президента вуза, появился баннер. Его посвятили министру образования и науки Сергею Шкарлетту.

Об этом сообщает Новое время.

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11 февраля на здании университета появился плакат с его основателем митрополитом Петром Могилой.

"Шкарлета исправит Могила" , – написано на плакате.

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Плакат в Киево-Могилянской академии. Фото: Новое время

Что известно о ситуации в Киево-Могилянской академии

  • 27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность сражались Сергей Квит и Александра Гуменная.
  • На выборах зафиксировали нарушения. Неизвестные украли ящик для голосования. Поэтому министерство образования назначило повторные выборы, несмотря на избрание Сергея Квита победителем.
  • Студенты Киево-Могилянской академии не согласились с решением Министраобразования Украины Сергея Шкарлета по назначению перевыборов президента вуза. Они утверждают, что ящик для голосования, который украли, не был поврежден.
  • Студенческие органы самоуправления тоже согласились, что выборы прошли. Однако министр образования назначил повторные выборы. Студенты убеждены, что у него нет никаких полномочий.
  • Студенты решили провести акцию протеста под стенами Кабмина из-за сложившейся ситуации. Также они требуют отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.
  • Министерство образования и науки решило отозвать приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии, премьер-министр Денис Шмигаль пообещал, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

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