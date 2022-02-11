"Шкарлета виправить Могила". Студенти вивісили провокативний банер в центрі Києва (фото)

Студенти залишили послання міністру освіти. Фото: Новое время. / Фото: Колаж: Сьогодні

На будівлі Києво-Могилянської академії у Києві після скандалу, пов'язаного з перевиборами президента вишу, з'явився банер. Його присвятили міністру освіти та науки Сергію Шкарлету.

Про це повідомляє Новое время.

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11 лютого на будівлі університету й з’явився плакат з його засновником митрополитом Петром Могилою.

"Шкарлета виправить Могила", – написано на плакаті.

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Плакат на Києво-Могилянській академії. Фото: Новое время

Що відомо про ситуацію у Києво-Могилянській академії

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу . За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

. За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна. Під час виборів зафіксували порушення. Невідомі вкрали скриньку для голосувань. Через це міністерство освіти призначило повторні вибори, незважаючи на обрання Сергія Квіта переможцем.

Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням Міністра освіти України Сергія Шкарлета щодо призначення перевиборів президента вишу. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена.

освіти України Сергія Шкарлета щодо призначення перевиборів президента вишу. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена. Студентські органи самоврядування теж погодилися, що вибори відбулися. Проте міністр освіти призначив повторні вибори. Студенти переконані, що він на це не має жодних повноважень.

Студенти вирішили провести акцію протесту під стінами Кабміну через ситуацію, що склалася. Також вони вимагають відставки Сергія Шкарлета з посади Міністра освіти України.

Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборівпрезидента Києво-Могилянської академії прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".

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