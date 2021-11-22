Школьники возвращаются за парты, а локдауна не будет: что происходит с COVID-19 в Киеве

Киев вскоре может выйти из красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве по состоянию на 22 ноября статистика коронавируса намного улучшилась – за сутки зафиксировали 358 новые случаев. Также в столице школьники уходят с дистанционки и выходят на очное обучение.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на утро 22 ноября в Киеве зафиксировано 358 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 201 случай меньше, чем 21 ноября (559 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

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выздоровели 245 958 человек (764 за сутки)

умерли 7 214 человек (32 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 168 365 случаев COVID-19 (965 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 144 879 человек (115 за сутки)

умерли 3 944 человека ( 9 в сутки)

Когда Киев выйдет из красной зоны? Прогноз Кличко

В Киеве ситуация с коронавирусом намного улучшилась по сравнению с прошлыми неделями. Поэтому вскоре столица сможет выйти из красной карантинной зоны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, столица в ближайшее время имеет шансы выйти из красной карантинной зоны и перейти в оранжевую. На сегодняшний день заполненность больниц немного меньше, чем в предыдущие дни — 58%.