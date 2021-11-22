Школьники возвращаются за парты, а локдауна не будет: что происходит с COVID-19 в Киеве

Киев вскоре может выйти из красной зоны. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве по состоянию на 22 ноября статистика коронавируса намного улучшилась – за сутки зафиксировали 358 новые случаев. Также в столице школьники уходят с дистанционки и выходят на очное обучение.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Киеве
По состоянию на утро 22 ноября в Киеве зафиксировано 358 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 201 случай меньше, чем 21 ноября (559 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 245 958 человек (764 за сутки)
- умерли 7 214 человек (32 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 168 365 случаев COVID-19 (965 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 144 879 человек (115 за сутки)
- умерли 3 944 человека ( 9 в сутки)
Когда Киев выйдет из красной зоны? Прогноз Кличко
В Киеве ситуация с коронавирусом намного улучшилась по сравнению с прошлыми неделями. Поэтому вскоре столица сможет выйти из красной карантинной зоны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, столица в ближайшее время имеет шансы выйти из красной карантинной зоны и перейти в оранжевую. На сегодняшний день заполненность больниц немного меньше, чем в предыдущие дни — 58%.
"61% сейчас заполненность кроватей с кислородом. На сегодняшний день у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", — отметил городской голова.
При этом Кличко добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще остается угрожающей. Власти надеются, что и дальше цифры будут улучшаться, и в этом поможет вакцинация.
Мэр столицы подчеркнул, что вакцинация сейчас является единственной защитой от коронавирусной болезни, и в очередной раз призвал украинцев привиться от COVID-19.
"У нас сейчас есть положительная динамика, и я надеюсь, что если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из красной зоны и перейти в оранжевую", — подытожил Кличко.
Конец дистанционки
В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах.
С понедельника возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности:
- специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования;
- заведений физической культуры и спорта;
- художественных школ и художественных учреждений.
Восстановить очное обучение учреждения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для красной зоны.
Что происходит в COVID-больницах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на сегодняшний день столичные больницы, принимающие больных коронавирусом, заполнены немного более 66%. При этом кровати с кислородом – 71%. Таким образом ситуация намного улучшилась.
Как рассказал Кличко, на сегодняшний день есть тенденция к уменьшению загруженности кроватей, в том числе и кислородных.
В Киеве для приема больных коронавирусом в 33 медучреждениях определено более 6 тысяч кроватей. Подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек.
Также в столице более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Летом, когда не было такой волны заболеваемости, мы сделали все, чтобы подготовиться. Тогда специалисты – и международные, и отечественные – говорили, что следующая волна будет однозначно гораздо сложнее. Поэтому мы это время использовали, чтобы подготовить наши медучреждения, закупить все необходимое", – отметил городской голова.
Кличко добавил, что в случае необходимости власти готовы развернуть еще 5,5 тысяч коек дополнительно. Но сегодня такой надобности пока нет. И если положительная динамика сохранится в ближайшее время, то правительство сможет рассмотреть вопрос выхода Киева из красной зоны.
Хватает ли кислорода в киевских больницах
На сегодняшний день в больницах Киева есть и хватает кислорода. По словам мэра столицы Виталия Кличко, критической ситуации пока не было.
Как стало известно, в сутки коммунальные медучреждения используют от 40 до 60 тонн кислорода. Например, больница номер 4 в прошлые волны использовала примерно 3-4 тонны кислорода ежесуточно. В эту же волну – 7-8 тонн. Почти все люди, которых госпитализировали, были кислозависимы.
Кличко заявил, что запасы постоянно пополняются, кислород регулярно завозят в больницы. Во всех из них были установлены специальные резервуары для его хранения. Оборудовали и отремонтировали системы централизованного кислорода.
"Одно могу сказать: кислородом наши больницы обеспечены. Надеюсь, что критической ситуации не будет. Контракты на поставку у нас подписаны. И сегодня все кровати для кислозависимых пациентов мы снабжаем кислородом. Я надеюсь на позитивное развитие событий, не хочу говорить о плохом", – добавил городской голова.
Будет ли полный локдаун в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время в столице не планируют вводить полный локдаун.
Как рассказал мэр, на сегодняшний день в столице ситуация с коронавирусом выровнялась. Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента занятости коек с кислородом в медучреждениях Киева, комиссия по ЧС города уже приняла решение о возвращении за парты учащихся всех классов столичных школ.
Кличко подчеркнул: поэтому о введении полного локдауна в Киеве пока речь не идет. При этом власти наблюдают за ситуацией и оперативно на нее реагируют.
Кличко также обратился к жителям столицы и подчеркнул, что ситуация с распространением вируса – сложная. И показатели заболеваемости по Украине, к сожалению, до сих пор высокие. Многие регионы, и Киев, в частности, остаются в красной зоне.
"Поэтому мы должны быть осторожными, сознательными и соблюдать ключевые противоэпидемические правила. Ибо сегодня главное – сохранить здоровье и жизнь людей. Не допустить резкого всплеска заболевания и соответственно – коллапса медицинской системы", – подытожил мэр столицы.
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