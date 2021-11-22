Когда Киев выйдет из красной зоны? Прогноз Кличко

Мэр заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще остается угрожающей

За прошедшую неделю выявили 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

В Киеве ситуация с коронавирусом намного улучшилась, по сравнению с прошлыми неделями. Поэтому вскоре столица сможет выйти из красной карантинной зоны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на телеканале "Киев".

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Ситуация с коронавирусом в Киеве

По словам Кличко, столица в ближайшее время имеет шансы выйти из красной карантинной зоны и перейти в оранжевую. На сегодняшний день заполненность больниц немного меньше, чем в предыдущие дни — 58%.

"61% сейчас заполненность кроватей с кислородом. На сегодняшний день у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", — отметил городской голова.

При этом Кличко добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще остается угрожающей. Власти надеются, что и дальше цифры будут улучшаться, и в этом поможет вакцинация.

Мэр столицы подчеркнул, что вакцинация сейчас является единственной защитой от коронавирусной болезни и в очередной раз призвал украинцев привиться от COVID- 19.

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"У нас сейчас есть положительная динамика, и я надеюсь, что, если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из красной зоны и перейти в оранжевую", — подытожил Кличко.

Ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине

В Минздраве уточнили, что с начала кампании вакцинации привито 12 805 746 украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 9 763 865 человек. Всего медики сделали 22 569 609 прививок.

Власти подчеркивают, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы.

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