Школярі повертаються за парти, а локдауну не буде: що відбувається з COVID-19 у Києві

Київ невдовзі може вийти із "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві станом на 22 листопада статистика коронавірусу набагато покращилася – за добу зафіксували 358 нових випадків. Також у столиці школярі йдуть з дистанційки та виходять на очне навчання.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

Станом на ранок 22 листопада у Києві зафіксовано 358 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 201 випадок менше, ніж 21 листопада (559 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.

Від початку епідемії у Києві:

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одужали 245 958 людей (764 за добу)

померли 7 214 людей (32 за добу)

У Київській області зафіксовано 168 365 випадків COVID-19 (965 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 144 879 людей (115 за добу)

померли 3 944 людей (9 за добу)

Коли Київ вийде із "червоної зони"? Прогноз Кличка

У Києві ситуація з коронавірусом набагато покращилася, порівняно з минулими тижнями. Тож незабаром столиця зможе вийти із "червоної" карантинної зони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, столиця найближчим часом має шанси вийти з "червоної" карантинної зони та перейти до "помаранчевої". На сьогодні заповненість лікарень трохи менша, ніж у попередні дні — 58%.