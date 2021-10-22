Школы Киева уйдут на дистанционку после каникул? В КГГА ответили

Школьников могут перевести на дистанционное обучение. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве могут продлить школьные каникулы на две недели. Но также власти рассматривают введение дистанционного обучения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Школьные каникулы в столице продлятся с 23 по 31 октября.

"Относительно второй недели будет принято дополнительное решение: либо продолжение осенних каникул, или дистанционное обучение", – говорится в сообщении.

При этом детские сады в красной зоне будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

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Киев на пороге красной зоны

Решение об усилении карантина должны принять уже сегодня. Столица перейдет в красную зону в ближайшие дни.

Сегодня мэр города Виталий Кличко назвал ограничения, которые уже совсем скоро будут действовать в столице. Будут запрещены:

прием посетителей в ресторанах и кафе,

деятельности учреждений гостиничной сферы,

посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты,

работа спортзалов и фитнес-центров,

проведение всех массовых мероприятий,

будет ограничен доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

Запрет не будет действовать при условии наличия у посетителей и работников заведений и учреждений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

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