"Синий кит" вернулся? В Киеве подросток пытался покончить с собой (фото)

Подросток хотел прыгнуть с балкона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на Софиевской Борщаговке 16-летний подросток пытался покончить жизнь самоубийством. Он залез на балкон многоэтажки и охрана уговорила его не прыгать.
Об этом сообщили в Telegram-канале Dtp.kiev.ua
Детали ЧП
Согласно источнику, 16-летний школьник хотел покончить с собой, прыгнув с балкона третьего этажа.
Первыми на помощь пришли охранники и уговорили парня не прыгать, а затем зацепили его на трос и вытащили с балкона.
Что стало причиной такого поступка парня – пока неизвестно.
Самые частые причины самоубийств среди подростков
Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.
По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.
Ранее мы писали:
- В Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом она вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.
- Также в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики скорой.