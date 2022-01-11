Синяк на весь глаз: как выглядит журналист Андрей Куликов после нападения (видео)

Напали на ведущего в пятницу / Коллаж "Сегодня"

Журналист Андрей Куликов впервые после избиения показал свое лицо. Травмы очевидны.

Видео появилось в telegram-канале Magnolia TV.

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Подробности

На видео ведущий рассказал, как он добирался до ближайшего отделения полиции.

"Вызвать полицейских я не мог. У меня украли телефон и деньги. Я дошел пешком до отделения полиции. Уже был не сильно залит кровью, но еще с признаками физического насилия. Полиция вызвала скорую. Мне измерили давление, произвели поверхностный осмотр", – рассказывает Андрей Куликов.

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Что известно

Хулиганы на проспекте Победы в столице увидели прохожего. Они хотели его ограбить и для этого ударили мужчину несколько раз руками и ногами в голову и грудь. Пострадавшим оказался известный журналист Андрей Куликов.

Личности обоих нападавших удалось установить. Их задержали. Это уроженцы Николаевской и Волынской областей, 24-лет.

Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.

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Нападавшим уже сообщили о подозрении. Они находятся под стражей.

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