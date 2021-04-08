Скандал со спецпропусками в Киеве. Почему больных на гемодиализе лишили транспорта

Диализ нужно делать три раза в неделю и пропускать его нельзя

После введения строгого локдауна в Киеве и работы общественного транспорта только по спецпропускам жители столицы подняли в соцсетях проблему пациентов на гемодиализе (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности), которые не могут попасть в лечебные заведения из-за отсутствия спецпропусков.

Спецпропуска не выдают, а справки – не помогают

"Беда у пациентов гемодиализа, которые не могут добиться пропусков в транспорт. Руководство больницы помочь ничем не может – им велено выдавать пропуска только персоналу", – пишет автор поста Ольга.

Она добавляет, что диализ нужно делать три раза в неделю и пропускать его нельзя.

"Людям выдали справки "для беспрепятственного посещения", с которыми их выставляют "под зад коленкой" отовсюду. Реально некоторым приходится идти пешком", – сообщается в посте.

Женщина рассказала сайту "Сегодня", что в диализе нуждается ее мама. А на процедуры в медучреждения на Дегтяревской приезжает около 50 человек. Половина из них сталкиваются с трудностями в проезде на процедуры. Им даже приходится скидываться деньгами, чтобы заказать такси.

"Знаю о горестях пациентов отделения на Дегтяревской, 17-в. Но это проблема не только этого отделения. Часть диализных отделений, насколько я знаю, город обеспечил развозками, а какие-то остались "за бортом". По какому принципу государство выбирает, кому жить, а кому не обязательно – вопрос", – рассказала нам Ольга.

С Берестейки на Лукьяновку пешком

Она отмечает, что свою маму на процедуры они возят на автомобиле, а вот многим пациентам приходится добираться едва ли не пешком.

"Больница на Дегтяревской со своей стороны пыталась порешать на каких-то уровнях, но им сказали, что пропуска только для персонала. Директива сверху: "справок достаточно, чтобы ездить". В справках идет речь о том, что ее обладатели имеют право беспрепятственно добраться до диализа. Вот только перевозчики об этом, похоже, не осведомлены. Они желают видеть только спецпропуска и никак иначе", – добавляет женщина.

Один из пациентов этой больницы приехал на процедуры из пригорода столицы на электричке. Ему пришлось идти пешком от станции метро "Берестейская" на Лукьяновку (около 4 км. – Ред.)! И это при его состоянии здоровья. Со справкой его не впустили ни в метро, ни в маршрутку. А денег на такси у него просто не было.

"Наши больные ездят на такси"

В Киевгорадминистрации нам сообщили, что больница на улице Дегтяревской находится в подчинении Академии медицинский наук. А выданные людям справки, действительно, не дают права проезда в общественном транспорте в период карантина – только по спецпропускам.

"Все больные, которые нуждаются в гемодиализе и обслуживаются в коммунальных учреждениях столицы, получили специальные промокоды и бесплатно могут ездить на такси на процедуры по гемодиализу. Таким людям вообще противопоказано ездить в общественном транспорте, у них ослабленный иммунитет!" – рассказали сайту "Сегодня" в КГГА.

Там добавляют, что заранее позаботились о проезде таких категорий граждан.

"Мы договорились с тремя фирмами такси, которые перевозят таких пациентов бесплатно. Так было и в прошлом году – эти службы такси бесплатно перевозили на процедуры по гемодиализу, а также онкобольных на химиотерапию. Больница на Дегтяревской – это не коммунальное учреждение. Почему так же, как и мы, не поступили в Академии медицинских наук, нам не известно. Им просто нужно было обратиться в городской центр гемодиализа Киева, там бы им подсказали, как можно решить данную проблему", – рассказали в КГГА.

Кстати, с похожими проблемами сталкиваются люди, у которых удалена щитовидная железа. Они каждый месяц должны посещать эндокринолога, поэтому вынуждены оплачивать такси или договариваться со знакомыми, у которых есть автомобиль, если врач принимает в другом районе.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в Киеве обнаружен транспорт, для входа в который не нужен спецпропуск в период жестких карантинных ограничений.

Также сообщалось, как киевляне добираются на работу без спецпропуска.

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