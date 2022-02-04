Скандал в КНУ. Ректора обвиняют в сексуальных связях со студентками – подробности

Скандал с ректор КНУ имени Шевченко Владимиров Бугровым. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разразился скандал из-за ректора КНУ имени Т. Шевченко Владимира Бугрова, который якобы вел со своими студентками и сотрудницами университета интимные переписки, а также встречался с ними.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о скандальной ситуации.

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Что известно?

В конце января в Сети начали распространять файлы, в которых содержится якобы переписка ректора КНУ Владимира Бугрова со студентками и сотрудницами университета. Соответствующие файлы можно посмотреть по ссылке.

В одном из Telegram-каналов сообщают, что источники в администрации университета, МОН и правоохранительных органах подтвердили подлинность текстов.

Кроме того, из-за этого скандала в Telegram создали соответствующий канал.

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Из-за скандала в Telegram создали соответствующий канал. Скриншот

Директор библиотеки Максимовича также попал в скандал

Также стало известно, что директор библиотеки Максимовича, которая входит в подразделение КНУ, Олег Сербин признавался в любви несовершеннолетней 16-летней студентке.

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Скриншоты переписки

Что говорит сам ректор КНУ?

На странице в Facebook Владимир Бугров заявил, что сейчас настали критические времена, когда общество должно объединяться для устойчивости перед внешними угрозами:

"Некоторые используют для грязной информационной атаки на нашу alma mater. За отражение многочисленных попыток рейдерского захвата университетского имущества, в частности — земли, за последовательный курс новой команды ректората на (неудобные для кого-то) изменения в ключевых сферах деятельности университета я и мои коллеги подвергаются попыткам взлома аккаунтов, электронных почт — с целью дальнейшей фальсификации сообщений переписок. Так и рождаются "снегири", с помощью которых, к большому сожалению, атакуют людей вокруг меня", – написал ректор.

Он добавил, что при всех "грязных технологиях и панических попытках" это необходимо остановить.

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