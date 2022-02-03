Скандал в Могилянке: почему устроили перевыборы и при чем тут Шкарлет

27 января состоялся второй тур выборов президента вуза / Коллаж "Сегодня"

27 января в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали два кандидата. Однако Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность, несмотря на избрание победителя. Все из-за нарушений во время голосований. В учебном заведении разгорелся скандал из-за сложившейся ситуации.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о скандале в Киево-Могилянской академии.

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Что известно о выборах

В учебном заведении 27 января состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали Сергей Квит и Александра Гуменная.

1 февраля на сайте вуза появилась информация, что сообщество ждет скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с избранным президентом Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом.

Будут новые выборы

Министерство образования и науки решило не признавать результаты состоявшихся выборов – а все из-за нарушений. Выборы проходили не в соответствии с процедурой, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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"Была привлечена полиция, мы взяли и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке", – сказал Сергей Шкарлет.

Какие были нарушения

В учебном заведении во время второго тура выборов президента вуза похитили одну из урн для голосования.

По словам свидетелей, похищение совершила группа из 8-10 мужчин в масках. Председателю избирательной комиссии правоохранители вернули похищенную урну с бюллетенями.

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"Предварительно мы установили, что группа в количестве пятерых человек зашла в зал, когда там происходил процесс избрания президента академии. Одну урну они облили зеленкой, другую забрали с собой. Но в дальнейшем полицейские обнаружили ее на одной из соседних улиц невредимой, с бюллетенями внутри. Мы ее вернули председателю избирательной комиссии. Сейчас они решают, что с ней будут делать", – сообщила пресс-офицер Подольского управления полиции Киева Анна Страшук.

Перевыборы подстроили?

Сайт gazeta.ua пишет, что министр образования Сергей Шкарлет специально объявил повторный конкурс.

"Конечно, ситуация выглядит анекдотично, но мы уже имеем опыт, когда ничтожества, невежды или старорежимные умельцы-бюрократы очень умело и быстро подрывали институционную способность культурных и образовательных учреждений, узурпировали их, рассаживая там своих людей", – написало издание.

Когда пройдут повторные выборы

Пока точно не известно, когда именно пройдут выборы на должность президента Киево-Могилянской академии. Сейчас все желающие могут подать свое заявление на протяжении двух месяцев.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:

заявление об участии в конкурсе на имя учредителя, в котором указывается на применение или неприменение к претенденту ограничений, установленных частью второй статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании";

личный листок по учету кадров с фотографией размером 3х4 сантиметра;

автобиографию;

копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании;

справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического осмотра, которая выдается согласно Порядку проведения обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 27 сентября 2000 г. №1465 (Официальный вестник Украины, 2000 г., № 3 ст. 1656);

справку о наличии или отсутствии судимости;

копию паспорта, заверенную претендентом;

копию трудовой книжки (при наличии) и/или другие документы, подтверждающие стаж работы, или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в установленном порядке;

копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком, который выдается Национальной комиссией по стандартам государственного языка;

заверенную копию справки о результатах проверки, выданную органом, в котором такая проверка проводилась, или письменное заявление на имя учредителя, в котором сообщается, что к претенденту не применяются запреты, определенные частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти", по форме, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 16 октября 2014 г. №563 "Некоторые вопросы реализации Закона Украины "Об очищении власти" (Официальный вестник Украины, 2014 г., № 85, ст. 2412), и согласие на прохождение проверки и обнародование сведений относительно претендента согласно указанному Закону.

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