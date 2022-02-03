Скандал у Могилянці: чому влаштували перевибори і до чого тут Шкарлет

27 січня відбувся другий тур виборів президента вишу / Колаж "Сьогодні"

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду змагалися два кандидати. Проте Міністерство освіти і науки оголосило новий конкурс на посаду, попри обрання переможця. Все через порушення під час голосувань. У навчальному закладі спалахнув скандал через ситуацію, що склалася.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про скандал у Києво-Могилянській академії.

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Що відомо про вибори

У навчальному закладі 27 січня відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду змагалися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

1 лютого на сайті вишу з'явилася інформація, що спільнота чекає якнайшвидшого завершення формальних процедур із підписання контракту з обраним президентом Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом.

Будуть нові вибори

Міністерство освіти і науки вирішило не визнавати результати виборів, що відбулися, – а все через порушення. Вибори проходили не відповідно до процедури, заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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"Було залучено поліцію, ми взяли і записи з камер відеоспостереження, де ясно було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку або на сусідній вулиці, або на будівельному майданчику", – сказав Сергій Шкарлет.

Які були порушення

У навчальному закладі під час другого туру виборів президента вишу викрали одну із урн для голосування.

За словами свідків, викрадення здійснила група з 8-10 чоловіків у масках. Голові виборчої комісії правоохоронці повернули викрадену скриньку з бюлетенями.

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"Попередньо ми встановили, що група у кількості п'ятьох людей зайшла до зали, коли там відбувався процес обрання президента академії. Одну урну вони облили зеленкою, іншу забрали з собою. Але згодом поліцейські виявили її на одній із сусідніх вулиць неушкодженою, з бюлетенями всередині . Ми її повернули голові виборчої комісії. Зараз вони вирішують, що з нею робитимуть", – повідомила пресофіцер Подільського управління поліції Києва Ганна Страшук.

Перевибори підлаштували?

Сайт gazeta.ua пише, що міністр освіти Сергій Шкарлет спеціально оголосив повторний конкурс.

"Звичайно, ситуація виглядає анекдотично, але ми вже маємо досвід, коли нікчемності, невігласи або старорежимні умільці-бюрократи дуже вміло та швидко підривали інституційну здатність культурних та освітніх установ, узурпували їх, розсаджуючи там своїх людей", – написало видання.

Коли відбудуться повторні вибори

Поки що точно невідомо, коли саме відбудуться вибори на посаду президента Києво-Могилянської академії. Наразі всі охочі можуть подати свою заяву протягом двох місяців.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

заяву про участь у конкурсі на ім'я засновника, у якій вказується на застосування чи незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України "Про вищу освіту";

особовий листок з обліку кадрів із фотографією розміром 3х4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, вчений ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається згідно з Порядком проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5);

довідку про наявність чи відсутність судимості;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки (за наявності) та/або інші документи, що підтверджують стаж роботи, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у встановленому порядку;

копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, у якому така перевірка проводилася, або письмова заяву на ім'я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою чи четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо претендента згідно із зазначеним Законом.

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