Сколько безмасочников наказали в Киевском метрополитене с начала года

Полицейские ловят нарушителей в подземке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене продолжают предупреждать киевлян о соблюдении строгого масочного режима в подземке. Впрочем, многие пассажиры игнорируют требование – носят маску на подбородке или вовсе снимают в вагонах метро и катаются без них.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в полиции Киева, сколько пассажиров оштрафовали за езду в подземке без маски.

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По словам Михаила Никонова, начальника Управления полиции в Киевском метрополитене, нарушителей масочного режима в столичной подземке стало больше по сравнению с прошлым годом.

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"С 1 января по 18 октября 2021 года сотрудниками Управления полиции в метрополитене было привлечено к административной ответственности 4716 человек, на них было выписано штрафов на общую сумму 810 тысяч 720 гривен. Соответственно на протяжении 2020 года за езду без масок было наказано 294 человека, а штрафов выписано на 50 тысяч гривен", – сообщил сайту "Сегодня" Михаил Никонов, начальник Управления полиции в Киевском метрополитене.

Угроза локдауна в Украине

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможности пребывания в общепите для невакцинированных.

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Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

Какого транспорта это будет касаться:

поездов;

автобусов;

самолетов.

Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% – невакцинированные.

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