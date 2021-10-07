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"Руки убрал". В Киеве девушку выгнали из вагона метро из-за отсутствия маски (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 октября, 14:52
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Девушку вывели на станции метро "Золотые ворота" – она сопротивлялась
Пассажиры не соблюдают масочный режим
Пассажиры не соблюдают масочный режим / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники метро задержали пассажирку без маски в киевском метро. По словам сотрудников подземки, девушка отказалась надеть средство защиты, как этого требуют правила.

Видео опубликовала МагнолияTB в Telegram.

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Также пассажирка не давала себя в руки работников метрополитена и нецензурно выражалась, но мужчине все-таки удалось вывести девушку из вагона.

"К сожалению, такие пассажиры не редкость. Полиция составляет протоколы. Сколько их уже стоит уточнить в полиции. Продолжаем призывать пассажиров соблюдать карантинных норм, в частности масочного режима", – говорят в подземке.

Как будет работать транспорт в красной зоне

Городские власти еще летом заявили, что в случае ухудшения ситуации и перехода столицы в красную зону, будут вводить электронные спецпропуска для проезда в городском транспорте. Их уже невозможно подделать или перепродать, как это происходило с бумажными спецпропусками.

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"У меня есть большие надежды, что мы не будем в Киеве останавливать работу транспорта, особенно метрополитена. Это тяжелая и крайняя мера. Мы будем вводить электронные спецпропуска для проезда в транспорте. На данный момент механизм выдачи этих документов отработан. Нам уже поступило около одной тысячи заявок от предприятий города на их выдачу в сложный период", – заявил Николай Поворозник.

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