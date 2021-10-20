Скільки безмасочніков покарали в Київському метрополітені з початку року

Поліцейські ловлять порушників в підземці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені продовжують попереджати киян про дотримання суворого масочного режиму в підземці. Втім, багато пасажирів ігнорують вимогу – носять маску на підборідді або зовсім знімають в вагонах метро і катаються без них.

Сайт "Сьогодні" поцікавився в поліції Києва, скільки пасажирів оштрафували за їзду в підземці без маски.

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За словами Михайла Никонова, начальника Управління поліції в Київському метрополітені, порушників маскового режиму в столичній підземці стало більше в порівнянні з минулим роком.

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"З 1 січня по 18 жовтня 2021 року працівниками Управління поліції в метрополітені було притягнуто до адміністративної відповідальності 4716 чоловік, на них було виписано штрафів на загальну суму 810 тис 720 гривень. Відповідно протягом 2020 роки за їзду без масок було покарано 294 людини, а штрафів виписано на 50 тисяч гривень", – повідомив сайту "Сьогодні" Михайло Никонов, начальник Управління поліції в Київському метрополітені.

Загроза локдауна в Україні

Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливості перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.

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Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.

Якого транспорту це стосуватиметься:

поїздів;

автобусів;

літаків.

Учасники наради відзначили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауна в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що зараз серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакцинованих.

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