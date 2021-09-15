SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Мадрид: расписание рейсов

Новое направление в Мадрид стартует по специальной цене / Фото: Коллаж: Сегодня

С 18 октября SkyUp Airlines открывает рейсы Киев – Мадрид – Киев. Отправиться в путешествие можно будет с международного аэропорта "Борисполь" дважды в неделю.

Об этом сообщает SkyUp Airlines.

Рейс будет отправляться по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром. В расписании авиакомпании также доступны рейсы в Барселону, Аликанте и Тенерифе. Поэтому можно спланировать отпуск таким образом, чтобы улететь, например, в Барселону, а вернуться в Украину уже из столицы.

Цены на билеты

Новое направление стартует со специальным ценам на билеты:

Киев – Мадрид от 534 грн

Мадрид – Киев от 828 грн

Билеты по стандартной цене уже также доступны на сайте skyup.aero:

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Киев – Мадрид от 2108 грн

Мадрид – Киев от 2402 грн

Правила въезда в Испанию

По состоянию на 13 сентября 2021 года граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19. Главное условие въезда – заблаговременное заполнения электронной анкеты.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальные правила въезда на Интерактивной карте МИД Украины.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.