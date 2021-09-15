SkyUp буде літати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Мадрид: розклад рейсів

Новий напрямок в Мадрид стартує за спеціальною ціною / Фото: Колаж: Сьогодні

З 18 жовтня SkyUp Airlines відкриває рейси Київ – Мадрид – Київ. Відправитися в подорож можна буде з міжнародного аеропорту "Бориспіль" двічі в тиждень.

Про це повідомляє SkyUp Airlines.

Рейс буде відправлятися по понеділках і п'ятницях. Вильоти з Києва заплановані вранці. У розкладі авіакомпанії також доступні рейси до Барселони, Аліканте і Тенеріфе. Тому можна спланувати відпустку таким чином, щоб полетіти, наприклад, в Барселону, а повернутися в Україну вже зі столиці.

Ціни на квитки

Новий напрямок стартує зі спеціальними цінами на квитки:

Київ – Мадрид від 534 грн

Мадрид – Київ від 828 грн

Квитки за стандартною ціною вже також доступні на сайті skyup.aero:

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Київ – Мадрид від 2108 грн

Мадрид – Київ від 2402 грн

Правила в'їзду в Іспанію

Станом на 13 вересня 2021 року громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність Covid-19. Головна умова в'їзду – завчасне заповнення електронної анкети.

Пасажирам рекомендують перевіряти актуальні правила в'їзду на Інтерактивній мапі МЗС України.

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.