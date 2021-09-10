SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Софию и Попрад: расписание рейсов

SkyUp анонсировал рейсы в Словакию и Болгарию. Фото: коллаж "Сегодня"

Осень только началась, а настоящие ценители горнолыжных трасс уже планируют зимние путешествия. Для всех, кто хочет прокатиться по свежему снегу со склонов Татр или Витоше, SkyUp Airlines анонсирует рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в Попрада (Словакия) и Софию (Болгария).

Об этом сообщает Skyup.Airlines.

Билеты уже в продаже

Киев – Попрад – Киев

Рейсы стартуют 26 декабря 2021 и выполняться по четвергам и воскресеньям.

Киев – София – Киев

Полетная программа открывается 29 декабря 2021, а самолеты будут отправляться раз в неделю: первые рейсы состоятся в среду и вторник, а дальше – каждый четверг.

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Актуальные правила въезда в страны можно узнать на Интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.