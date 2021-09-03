SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Лодзь: расписание рейсов

Сейчас Польша еще не открыла полностью границы для украинцев, однако некоторые категории населения имеют право посещать страну

Европейская карта полетов расширяется. Фото: коллаж "Сегодня"

С 20 сентября авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев – Лодзь – Киев из международного аэропорта "Борисполь". Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам.

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Об этом сообщает Skyup.aero.

Вылеты как из Киева, так и обратные из Лодзи запланированы на удобное вечернее время.

Билеты уже доступны на сайте skyup.aero:

Киев – Лодзь от 754 грн

Лодзь – Киев от 703 грн

Правила въезда в Республику Польша

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Сейчас Польша еще не открыла полностью границы для украинцев, однако некоторые категории населения имеют право посещать страну.

Среди них граждане:

которые являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под постоянной опекой граждан Польши;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

имеют право на выполнение работ на территории Польши на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Польши, выполняющие работу на территории Польши или предоставляют документы, подтверждающие, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты)

является учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

имеют польскую национальную визу с целью репатриации или визу с целью прибытия в Польшу в качестве члена ближайшей семьи репатрианта;

прибывающих в Польшу в качестве спортсмена, члена тренировочного штаба, врача, физиотерапевта или судьи, в связи с участием в международных профессиональных спортивных соревнованиях;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, представляет интерес для Польши, или является ее международным обязательствам;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.