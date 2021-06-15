Смерть на беговой дорожке в Киеве: полиция озвучила детали (фото)

По предварительной информации, мужчине стало плохо во время бега

В столице скончался мужчина в спортзале. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Полиция Киева устанавливает причину смерти мужчины, который скончался в спортклубе на проспекте Правды. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции, погибший был 1980 года рождения.

"Мужчина занимался спортом, бегал на беговой дорожке. Ему стало плохо во время бега, он упал. Его пытались реанимировать, но уже было поздно. Тело отправлено на экспертизу. Когда получим результаты, станет понятно, от чего именно умер мужчина", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Пользователи социальных сетей сообщают, что скорая ехала на место 20 минут, а персонал клуба вел себя растерянно, когда нужно было действовать молниеносно.

"Была ли возможность реанимировать мужчину, мы узнаем позже", – отмечают в полиции.

Ранее мы писали, что под Киевом в ДТП погиб молодой патрульный.

Также напомним, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса – есть пострадавшие. Из-за столкновения коммунального и междугороднего автобуса образовался затор.